A che ora si gioca Verona-Spezia? Il programma dello spareggio salvezza

(Di martedì 6 giugno 2023) Sarannore l’ultima partita del campionato di Serie A. Domenica 11 giugno scaligeri e spezzini si affronteranno nelloper capire chi tra le due squadre, entrambe a 31 punti al termine del campionato, manterrà la massima categoria alla Dacia Arena di Udine. Una decisione maturata in poco più di 24 ore, con la Lega Serie A che si è messa all’opera al termine delle sfide con Milan e Roma, chiuse entrambe con una sconfitta. La prima idea per l’impianto ospite sarebbe stato il Mapei Stadium di Reggio Emilia per permettere ai tifosi liguri di non sobbarcarsi una lunga trasferta. Le idee sono invece cambiate, preferendo invece lo stadio di casa dell’Udinese per ospitare la sfida. Al momento non è ancora noto l’orario di inizio della sfida, che verrà diramato nella giornata di oggi. Ma tutto ...

Se proprio deve favorirla, in qualche modo, vuoleci sia un contatto ufficiale,uno dei più ... Insomma, perla fumata bianca non arriva. Nonostante la volontà comune di tutte le parti, c'è ...... sia economicodi carriera. Abbonati per leggere anche Leggi anche Il decano degli infermieri indiani in Italia: "Ho superato lo scoglio della lingua,mia figlia diventerà medico" Sanità: ......di un'azienda è utile per far sìuno dei due, o entrambi, non spendano più del dovuto rispetto a un budget precedentemente fissato. Pro e contro dei conti correnti cointestati Riassumiamoin ...

Il racconto della festa Scudetto del Napoli allo stadio Maradona Fanpage.it

(Teleborsa) - UniCredit lancia oggi una nuova edizione del piano "UniCredit per l'Italia" a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro. Dopo gli inte ...La controffensiva ucraina continua a fare parlare di sé anche in maniera indiretta. Nelle ultime ore, in Crimea, hacker ucraini sono entrati nei server di alcune emittenti ...