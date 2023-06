5 Giugno 2023 – Ucraina e Regno Unito accordo per sistema di difesa integrato

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Presidente dell’Volodymyr Zelensky ha discusso con il Ministro degli Esteri britannico James Cleverly la formazione di una nuova “batteria integrata di sistemi Patriot“. La Commissione Ue proroga fino al 15 settembre le restrizioni alle esportazioni di grano, mais, semi di colza e semi di girasole dall’verso la Bulgaria, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia. Robert Hanssen, l’ex agente segreto dell’Fbi dalla doppia vita, che spiò per conto di Mosca per piu’ di vent’anni, è stato trovato morto nella cella del carcere dove era rinchiuso dal 2002. La Securities and Exchange Commission (Sec) fa causa a Binance e al Ceo della piattaforma di scambi di criptovalute, Changpeng Zhao per aver violato le leggi sui titoli e per aver rilasciato false dichiarazioni agli investitori. La presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha ...

Le prime voci su un ipotetico matrimonio avevano iniziato a circolare nella mattina di sabato 10dopo aver visto l'attrice in diretta da un appartamentoa New York con un anello particolare. ...'Voglio cominciare questa puntata salutando Pier'. Mara Venier contiene a stento le lacrime,. Domenica In parte ricordando Pier Francesco Forleo, morto il 9. 'Pier è stato un importante dirigente della Rai e lui amava molto quest'azienda, lui si occupava di sport - è provata la conduttrice - ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero ...

Mara Venier contiene a stento le lacrime. Domenica In parte ricordando Pier Francesco Forleo, morto il 9 giugno 2023. «Pier è stato un importante dirigente della Rai e lui amava molto quest'azienda, ...Nelle puntate di Terra amara in onda a giugno Demir farà scagionare sua moglie ma non le farà vedere i suoi figli, trattandola al pari di una serva ...