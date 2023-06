24 Ore di Le Mans | sarà LeBron James a dare il via alla gara del centenario

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023)il via24 ore di Le, che si terrà nel fine settimana del 10-11 giugno in Francia. Il cestista dei Los Angeles Lakers, miglior realizzatore nella storia della Nba e quattro volte Mvp è il terzo statunitense a ricevere questo onore dopo Steve McQueen nel 1971 (l’anno in cui ha anche recitato nel film ”Le”) e Brad Pitt nel 2016. “Non c’è niente come vedere ed essere presenti agli eventi sportivi del massimo livello”, ha dettonel comunicato dell’annuncio. “È un’onore per me far parte di questo momento storico per il motorsport e aiutare a celebrare ildi uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Non vedo l’ora diil via a questa iconica ...