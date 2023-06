24 Ore di Le Mans 2023 | la rivoluzione regolamentare che ha attirato i grandi marchi Anche la Ferrari

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) La 24 Ore Lesegna il primo vero traguardo della nuova era delle competizioni di durata, un’epoca mitica che non ha eguali nel motorsport. I regolamenti azzeccati promossi dagli organizzatori due anni fa hanno portato molti costruttori a scommettere sul FIA World Endurance Championship,si è unita al gruppo mettendosi in gioco così come Toyota, Peugeot, Cadillac e Porsche. ACO, ente transalpino che organizza con FIA il Mondiale Endurance e la 24h Le, ha deciso di ascoltare la voce delle case, i veri protagonisti del nostro sport. I francesi, dopo anni in lotta con l’America, si sono accordati con IMSA, associazione statunitense gestisce negli USA ed in Canada un proprio campionato ed alcune delle sfide più iconiche del mondo come la Rolex 24 at Daytona o la 12h di Sebring. Le Hypercar sono state ...