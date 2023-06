Zverev-Etcheverry in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) Alexanderaffronterà Tomas Martinnei quarti di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. A distanza di dodici mesi dal terribile infortunio patito contro Rafael Nadal, Sashaavrà la possibilità di tornare in semifinale nello slam transalpino. Il tedesco è in grande crescita nelle ultime settimane e si candida per la finale nella parte bassa del tabellone. Alla fine dallo slot presidiato e lasciato libero dalla testa di serie numero due Daniil Medvedev è uscito l’argentino. Non necessariamente una sorpresa, il tennista sudamericano è in ascesa e ha raggiunto già tre finali tra Atp e challenger sulla terra battuta negli ultimi mesi e ora avvicina i primi trenta della classifica ...

... 3 - 6, 6 - 4, 1 - 6, 7 - 6 [4] Ruud (Nor) vs Jarry (Chi) 7 - 6, 7 - 5, 7 - 5 [28] Dimitrov (Bul) vs [22](Ger)(Arg) vs [27] Nishioka (Jpn) FOTOGALLERY %s Foto rimanenti roland ...Si tratta di, Jarry, Nishioka, Dimitrov e lo stesso Cerundolo. In ogni caso, anche qui, si dovrebbe verificare una grossissima sorpresa, ovvero che Cerundolo arrivasse in finale o ...è ancora lontano dai suoi livelli pre - infortunio di dodici mesi fa, ma sembra progredire ... Un altro argentino in grande crescita è Tomas Martin, fresco di ingresso nei primi 50 e ...

Il danese si fa annullare un match point sul 5-4 del 5° set e vince al super tie break del quarto. Affronterà il norvegese battuto nella semifinale di Roma ...ROLAND GARROS - Il lunedì della seconda settimana si apre con gli ultimi match di quarto turno: in campo Ruud, Rune, Swiatek e Zverev ...