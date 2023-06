Zverev-Dimitrov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) Alexanderse la vedrà contro Grigornegli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Vincere varrebbe doppio per entrambi. Tutti e due, infatti, partirebbero con i favori del pronostico in un eventuale quarto di finale contro uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry oppure il giapponese Yoshihito Nishioka. Il tedesco è avanti per 3-1 nei precedenti contro il bulgaro e si è anche aggiudicato l’unico andato in scena sul rosso. Al terzo turno ha perso un set contro lo statunitense Frances Tiafoe ma partita dopo partita sta tornando ai livelli ottimali dopo l’infortunio alla caviglia rimediato proprio lo scorso anno nella capitale francese. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

... 3 - 6, 6 - 4, 1 - 6, 7 - 6 [4] Ruud (Nor) vs Jarry (Chi) 7 - 6, 7 - 5, 7 - 5 [28](Bul) vs [22](Ger) Etcheverry (Arg) vs [27] Nishioka (Jpn)

C’è ancora Italia al Roland Garros. Con l’eliminazione di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti agli ottavi di finale, rispettivamente per mano di Karen Khachanov e Carlos Alcaraz, il contingente azzurro n ...ROLAND GARROS - Il lunedì della seconda settimana si apre con gli ultimi match di quarto turno: in campo Ruud, Rune, Swiatek e Zverev ...