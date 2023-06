Zuppi inviato di Papa Francesco a Kiev La brutale risposta di Putin al Vatiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il cardinale Matteo Maria, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà oggi e domani ain qualitàdi: lo ha reso noto la Sala stampa della Santa Sede. "Si tratta", si è riferito con la comunicazione, "rilanciata dal Servizio di informazione religiosa (Sir), "di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni". Operazione, quest'ultima, non semplice. Mentre l'esercito ucraino sta continuando la sua opera di controffensiva oltreconfine, in particolare nella regione russa di Belgorod, il ministero della Difesa russo ha annunciato l'avvio delle ...