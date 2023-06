Zucchero alle Terme di Caracalla | “Il blues non morirà mai”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sotto una leggera pioggia di un’estate ormaiporte, si apre l’ultima delle cinque date diDi, approdato nella capitale lo scorso 30 maggio. Nell’incantevole e suggestiva cornice romana allo scoccare delle 21, Adelmo Fornaciari e la sua band danno il viadanze con Spirito nel buio, imponendosi sin da subito con il pubblico catturato immediatamente dall’artista emiliano. Si perchèè un pifferaio magico che, nonostante le minacciose condizioni meteorologiche riesce a calamitare l’attenzione dei presenti, tanto che il tintinnio di pioggia che batte sulle teste del pubblico e sullo stesso artista: “Voi dovete tirarmi dal palco con la forza ho detto ai miei….” ha affermato il cantante in uno scambio di battute con la ...

La sfida agli Usa nei rapporti con la Cina Luiz Inácio Lula da Silva da gennaio di quest'anno èprese con il suo terzo mandato presidenziale; il Presidente, che avviò nel 2003 il suo primo ...... indicano che un amaro con la "A" maiuscola deve avere al massimo il dieci per cento di, ... Questa mentalità così ancorataabitudini etradizioni, secondo Daniele Celli, ha un impatto ...Ogni volta che ascoltoFornaciari mi ritrovo sotto la pioggia di un'estate di studio, a ... vietato appartarsi come fanno i fumatori quando cercano un angolo per fare due tiri;feste, ...

ZUCCHERO alle Terme di Caracalla: come la Madeleine di Proust rockON.it

Penultima serata ieri sera per Zucchero e la sua band, nello scenario delle Terme di Caracalla a Roma, che, come lo stesso Zucchero, dice “ha il sapore dell’eternità”. Ed è proprio una questione di sa ...NVision sta sfruttando la tecnologia quantistica per rendere le risonanze magnetiche 100.000 volte più accurate, utilizzando le macchine esistenti. Una startup tedesca di risonanza ...