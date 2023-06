Zlatan Ibrahimovic si ritira dal calcio | tutti i numeri dello svedese

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) In occasione di Milan-Verona,ha ufficialmente annunciato il ritiro dalgiocato. Appende dunque le scarpe al chiodo uno dei giocatori più forti degli ultimi decenni, che vanta un palmares notevole (malgrado l’assenza della Champions League) ma soprattuttodavvero incredibile. Nel corso della sua carriera, Ibra ha infatti segnato 573 gol in 988 partite. Di questi gol, 62 sono arrivate con la Nazionalee 511 a livello di club, mentre per quanto riguarda le partite giocate, 122 con la maglia della Svezia e 866 in tutta Europa (con una parentesi ai Galaxy) con svariati club. Imigliori li ha fatti registrare nei suoi quattro anni al Paris Saint-Germain con 156 gol in 180 presenze. Sempre in Francia ha segnato il suo massimo di reti in una ...