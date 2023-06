Zlatan Ibrahimovic e il commovente addio al calcio. Emozioni a San Siro

è un infinito presente, anche adesso che se ne va . Lo sappiamo tutti, ma sono stati i francesi ad averlo interpretato alla lettera inventando addirittura un verbo, "zlataner", ..."Ora è arrivato il momento di dire addio al calcio, non a voi" . Queste le parole dial centro del campo di San Siro. "Mi avete ricevuto con braccia aperte, sarò milanista per tutta la vita". Sembra così cadere l'ipotesi del passaggio al Monza di cui si era molto ...Ball, 21 anni, ha assistito dagli spalti all'addio al calcio di, che ha deciso di ... Leggi anche 'Godbye' Ibra: il Milan salutache si commuove Pioli: 'Ibra un vincente dal lunedì ...

L'ultima giornata di campionato è un po' come l'ultimo giorno di scuola. C'è spazio per i festeggiamenti, i saluti, la commozione.AC Milan striker Zlatan Ibrahimovic announced his decision to retire from professional soccer at San Siro stadium in the Lombardy capital on Sunday night after his team beat Verona 3-1 in the final Se ...