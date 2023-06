Zeman provoca | “Ci sono pochi giornalisti a Foggia” I cronisti abbandonano la conferenza

(Di lunedì 5 giugno 2023) Zdenekin polemica con la città di. Proprio qui dove trent’anni fa nacquelandia, arrivano i fischi nei confronti del tecnico boemo, ora rivale al Pescara che strappa il 2-2 nell’andata delle semifinali playoff di Serie C. Molto nervoso, l’esperto allenatore si è presentato instampa e ne ha avute per tutti: “Non ho incrociato Rossi e non ci siamo cercati. Non so se si sia creata una rivalità, ma per me non esiste. Non so chi l’abbia creata, ma secondo me ci”. Dopo questa frase, ipresenti in sala stampa hanno abbandonato lain segno di protesta. SportFace.

Oltre ai gol non sono mancate le polemiche in Foggia-Pescara. Dopo la semifinale d'andata dei playoff di Serie C, Zeman non si è trattenuto in sala stampa.