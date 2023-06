Zelensky | il VIDEO deep fake in cui ordina alle forze armate ucraine di arrendersi e deporre le armi nei confronti della Russia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Volodymyragli ucraini dileneidei militari russi. Sembra tutto vero e sembra essere arrivato al termine il conflitto in Ucraina cominciata poco meno di un mese fa ma in realtà è unche sta circolando da alcune ore sul web. Si tratta de

Testimonianze dirette della loro presenza sono scaturite daipubblicati sui social dalle ... Ieri, in un'intervista al Wall Street Journal, ha chiesto agli Stati Uniti 50 batterie Patriot ......della Russia e avere informazioni dettagliate sulla formula di pace in 10 punti di, con lo ... 05 giu 13:03 A Kiev l'inviato del Papa -05 giu 11:56 Kiev: delirante la versione di Mosca ...Nessun commento da parte di Kiev.ha ripetutamente sottolineato che il suo Paese era pronto per la controffensiva Una grande ...del Corpo volontario russo hanno pubblicato domenica unin ...

VIDEO. Silenzio e controffensiva dell’Ucraina, la guerra diventa uno spot: hackerata la tv in Crimea Il Riformista

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...