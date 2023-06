Zara Tindall e il marito Mike | sintonia tra le righe

"E si mormora fossero presenti anchee Mikecon i figli Mia , Lena e Lucas, oltre a Peter Phillips con le sue bambine, Savannah e Isla ". A Montecito non ci saranno ospiti royal, questo ...... ha avuto come damigelle d'onore le figlie dei fratelli, Isla, Savannah, Mia e Lena, proprio come lei, da piccola, lo fu alle nozze di Peter con Autumn Kelly e dicon Mike. A ...Si chiama Stephanie Phillips ed è imparentata con la Famiglia Reale inglese. Infatti è la sorellastra die quindi è praticamente la cugina di William e Harry , solo che in pochissimi la conoscono perché lei vive lontano da Buckingham Palace anche se è legatissima alla sorella maggiore che ...

Mike Tindall: «Il mio nuovo amico Tom Holland».

Peter Phillips e Zara Tindall, e ai figli del principe Edoardo, Louise e James. Gli otto eredi restano commossi a guardia del feretro mentre ai loro lati continua, incessante, il passaggio dei sudditi ...William e Harry hanno una cugina a cui sono molto legati, ma che non compare quasi mai dinnanzi ai riflettori. Eccola, è bellissima.