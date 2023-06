Yevgeny Prigohzin | sfida totale a Vladimir Putin | chi fa arrestare | caos a Mosca

(Di lunedì 5 giugno 2023) Acque molto agitate al fronte nella guerra tra Russia e Ucraina. Il leader del gruppo di mercenari russi Wagner,Prigozhin, ha denunciato che i suoi uomini sono stati bersaglio dell'esercito russo, il 17 maggio scorso, mentre cercavano di rimuovere mine da una strada; e ha pubblicato l'interrogatorio del tenente colonnello russo catturato che confessa, sostenendo di aver agito ubriaco. "Abbiamo trovato mine terrestri. Dopo un'ispezione preliminare, il gruppo ha iniziato lo sminamento, ma è stato costretto a interrompere i lavori, poiché nell'area del villaggio di Semihirya, è stato aperto il fuoco su di loro dalle posizioni del ministero della Difesa". Prigozhin sostiene che i suoi uomini hanno catturato il colpevole, un comandante dell'esercito russo; e ha anche diffuso il video dell'interrogatorio dell'ufficiale, che si presenta come "comandante della 72a ...

