WWE | Annunciato il primo incontro dopo il ritorno per Blair Davenport! Ecco la card di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 giugno 2023) Durante l’ultimo episodio di NXT,Davenport ha deciso di mostrarsi al pubblico come l’assalitrice che ha letteralmente attaccato quasi tutto il roster femminile del brand giallonero negli ultimi mesi. L’ex NXT UK Champion, assente dall’di unificazione delle cinture dello scorso settembre, tornerà sul ringquasi un anno nel prossimo episodio di NXT, in programma martedì. La sua sfidante sarà, come confermato dalla WWE stessa, Dani Palmer, che ha subito l’assalto della britannica proprio settimana scorsa. Ricordiamo che questo è solamente uno degli incontri confermati per lo show, che vedrà anche una Battle Royal che decreterà la nuova #1 Contender all’NXT Women’s Championship detenuto dalla nuova campionessa Tiffany Stratton. Eddy Thorpe sfiderà Damon Kemp, il rientrante Mustafa Ali se la vedrà con Joe Gacy. ...