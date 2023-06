WWE | Annunciata partnership con Twitch | ritorneranno i canali dei wrestler

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 giugno 2023) La WWE ha annunciato di aver stretto unaconche prevede il ritorno del canale ufficiale della WWE sulla piattaforma viola ed il lancio di una nuova trasmissione che accompagnerà Raw. La WWE ha rilasciato un comunicato stampa per svelare il suo nuovo rapporto cone ha annunciato che un nuovo sidecast per accompagnare Monday Night Raw andrà in onda sulla piattaforma di streaming: “STAMFORD, Conn.-(BUSINESS WIRE)- WWE® (NYSE: WWE) ha annunciato oggi unapluriennale conche vedrà il ritorno del canale ufficiale WWE e dei popolariWWE Superstar, con contenuti live ed esclusivi. “Oltre al lancio del canale, la WWE farà debuttare oggi un sidecast di accompagnamento a Monday Night RAW, portando il WWE Universe dietro le quinte e ...