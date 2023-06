WhatsApp Web non funziona

(Di lunedì 5 giugno 2023)Web ha smesso dire? Tranquilli, non è il vostro computer. Da qualche minuto infatti, oggi 5 giugno 2023, il famoso servizio di messaggistica istantanearisulta non essere piùnte nella versione web. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

...delle scuole del Veneto Scritto da redazione 5 Giugno 2023 0 6 Facebook Twitter Pinterest...saranno il fulcro di una campagna della Regione che si svilupperà attraverso un progetto di......lavoratori si richiedono nuovi profili di competenze ...' Guarda alcuni dei momenti salienti del convegno "3, Technologie e Società 5.0" organizzato da Mediterraneo Lab 4.0. Condividi:...... un'alternativa rapida Un altro metodo per leggere i messaggi di qualcuno è quello di utilizzare le versioni basate suldi applicazioni di messaggistica popolari come, Telegram o Viber. ...

WhatsApp down in tutto il mondo, anche WhatsApp Web: fioccano segnalazioni anche dall'Italia SmartWorld

Se state avendo problemi con l’invio e la ricezione di messaggi su WhatsApp, niente paura: non siete i soli, l’app è down in più zone d'Italia ...WhatsApp sta riscontrando problemi, e non solo in Italia. Ad essere colpite sarebbero sia l'app che WhatsApp Web, a riconferma che si tratta di un problema ...