WhatsApp | un link blocca tutto | è allarme | non cliccatelo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Molti utentihanno segnalato un pericolosoche provoca seri danni all’esperienza d’uso: ecco a cosa stare attenti. I pericoli della rete sono sempre tanti e spesso non prevedibili. Nonostantesia una delle piattaforme più sicure possono sorgere problemi anche lì. In questo caso,ruota attorno ad un semplice e, all’apparenza, innocuo. Non cliccare suldi– CheNews.itOgni giorno, suci sono tantissimiche vengono inviati e ricevuti ma alcuni non fanno altro che portare qualcosa di negativo all’esperienza degli utenti. Uno in particolare sta causando dei seri problemi e, con il passar delle ore, sono apparse sul web sempre più segnalazioni. La notizia è stata ...

... I BOTTARI DI MACERATA CAMPANIA in concertoFacebook : https://www.facebook.com/forumgiovanilerutino/ Instagram : https://www.instagram.com/forum.giovanile.rutino/ Condividi:Telegram ......dei bulbi alle scuole e alle associazioni che ne avranno fatto richiesta compilando l'apposito format presente sul sito alhttps://tulipark.it/donazioni/ Condividi su: FacebookTwitter ..."O Globo" - qui il- ha basato le sue rivelazioni sui messaggiscambiati da Seyboth Wild con Thayane Lima con cui ha convissuto in unione civile per un anno e mezzo. O Globo ha ...

Il link che manda in crash WhatsApp (e come risolvere il problema) WIRED Italia

This new icon will still allow group participants to make group calls but it will now display a context menu which will allow them to select whether to make an audio or video call ...Meta-owned messaging platform WhatsApp is rolling out a new calling button along with a context menu on iOS beta.