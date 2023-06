watchOS 10 è l'aggiornamento che dà nuova vita alla Digital Crown. Arrivano i widget

Dalla salute fisica si passa a quella mentale, perché con'app Mindfulness in10,'utente può registrare le emozioni che prova sul momento e gli stati d'animo della giornata . ...Se il vostro modello di Apple Watch non compare nell'elenco sottostante, sfortunatamente non sarà eleggibile per'ultimo10. Per ulteriori informazioni, fate riferimento all'...NAVIGAZIONE PRIVATA IN SAFARI Un importante... Grazie a un nuovo sistema di selezione integrato in Foto ,'utente può ... la modalità di isolamento sarà supportata anche su. ...

watchOS 10, tutto sul più importante aggiornamento degli ultimi anni macitynet.it