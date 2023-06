Vola il Btp Valore | in due ore già 2 miliardi di ordini e più di 65 mila contratti

(Di lunedì 5 giugno 2023)senza sosta per il Btp. Dopo oltre due ore hanno superato i 2di controper più di 65. Il collocamento è partito oggi e si concluderà venerdì, salvo anticipi. Il tasso minimo garantito è crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Il Btpha una durata di 4 anni, cedole semestrali e premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Borse ultime notizie: mercati in rialzo,l'immobiliare Una nota particolare la merita l'immobiliare, il settore più depresso, in forte ripresa nella prospettiva di un calo dei rendimenti. Sul secondario il differenziale di rendimento tradecennale benchmark arretra a 174 punti base ( - 3,73%) e i tassi sono indicati in ritirata rispettivamente a +3,99% e +2,25%.

Ordini senza sosta per il Btp Valore. Dopo oltre due ore hanno superato i 2 miliardi di controvalore per più di 65 mila contratti.