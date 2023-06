“Viva Rai2!” | residenti sul piede di guerra | “Dormiamo coi tappi alle orecchie”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cinquantadi via Asiago, a Roma, sono suldi. Qui al numero 10 c’è la storica sede Perizona Magazine.

Era stato Fiorello, durante una puntata del suo varietà, a lanciare la bomba che il suo amico fraterno gli aveva confessato che la sua conduzione della kermesse canora era in bilico. Dunque la notizia bomba era che la conduzione di Sanremo 2024 ...Anna Falchi , impegnata quotidianamente alla conduzione del programma I fatti vostri su, ha voluto raccontarsi tra le pagine de La Repubblica parlando d'amore , e in particolare ...volto di...Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari insieme in un noto programma di Mediaset Dopo la recente partecipazione a!, il talk show mattutino condotto da Fiorello, dove Mattia Zenzola e ...

Viva Rai2, i residenti di via Asiago contro Fiorello: «Dormiamo con i tappi alle orecchie, ma la musica è sempre a palla» Open

Quando finisce Viva Rai 2 Il programma di Fiorello sta per prendersi una pausa. Per lo showman e i suoi “compari” Fabrizio Biggio e Mauro Casciari è iniziata oggi l’ultima settimana di diretta. Viva ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ "Il 9 giugno sarà il 25 Aprile di via Asiago, i condomini festeggeranno la Liberazione". Così questa m ...