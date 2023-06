Vittoria senza sorrisi | la ridicola penalizzazione ci manda in Conference League Speriamo che l' Uefa ce la risparmi

(Di lunedì 5 giugno 2023) La Vecchia Signora vince l'ultima partita della stagione a Udine, con un bel gol di Chiesa . Ma anche in una serata come questa, non si può e non si riesce a gioire.una, ingiustificata ...

La Vecchia Signora vince l'ultima partita della stagione a Udine, con un bel gol di Chiesa . Ma anche in una serata come questa, non si può e non si riesce a gioire.una ridicola, ingiustificata e aberrante penalizzazione da parte della 'giustizia sportiva', la peggior Juventus degli ultimi 20 anni avrebbe chiuso questo campionato di Serie A a 72 punti, come ...Tornando al GTWC invece, va sottolineata laassoluta di Raffaele Marciello, alfiere italo -... quindi peccato per quanto successo nella seconda parte della corsa perchédubbio qualcosa ..."È la canzone più importante, per me, perché ci percepisco una specie dio di resistenza ... hanno chiesto al booking agent di aggiungere qualche altro show,rendersi conto che quei ...

FOTO - "Non c’è vittoria senza memoria", la coreografia in Curva A in omaggio all'era ADL Tutto Napoli

Ancora una grande impresa di Mattia Furlani, straordinario talento dell’atletica italiana, che dopo avere entusiasmato sul campo scuola della Fontanassa al meeting di Savona, dove aveva saltato 8,44 m ...L’allenatore bianconero spiega poi a chi ne vuole sapere di più: «Dovete chiedere alla società. Io sono qui per ringraziare la squadra» ...