Violento impatto tra due vetture | due persone trasportate in ospedale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione Piazza Di Pandola e più precisamente in via Rio Secco, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Neli due rispettivi conducenti, una ragazza di 23 anni ed un uomo di 77, sono rimasti feriti e venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali li trasportavano presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 09:30 di oggi 5 giugno, sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione Piazza Di Pandola, e più precisamente in via Rio Secco, per un incidente ...