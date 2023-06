VIDEO – Inzaghi | Bastoni e Dimarco nel Media Day UEFA dell’Inter

(Di lunedì 5 giugno 2023)hanno preso parte alle due conferenze stampa delDayper la finale di Champions League Manchester City-Inter. Ecco le loro parole nelintegrale. IL COMMENTO – Doppia conferenza stampa oggi ad Appiano Gentile. Prima è toccato a Simone, introdotto da Giuseppe Marotta, poi ad Alessandroe Federico. Questo per ilDay organizzato dall’in vista della finale di Champions League di sabato, Manchester City-Inter. Questo ilcon le dichiarazioni di Marotta,in conferenza stampa, dall’account YouTube ufficiale ...

I nerazzurri vanno a caccia di una impresa come quella del 2010, con grande fiducia nonostante il Manchester City sia la più forte squadra al mondo e sia ...Togliere il pallone al City e uscire palleggiando: ecco la preparazione dell'Inter verso la finale di ...... Alessandro Bastoni Con Simone, al Media Day dell' Uefa per la finale di Champions League ... a cui ti ispirerai "Ho visto deidi Rudiger, proveremo a prendere il suo esempio. Ma non è ...

Inzaghi: "Formazione Non so nulla" | Video Sport Mediaset

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv in vista della finale di sabato contro il Manchester City Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv. FINALE – «Sabato ...L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, parla in conferenza stampa al media day dei nerazzurri in vista della finale di Champions League di ...