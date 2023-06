Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023)DEL 5 GIUGNO ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA DI PRATICA PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO ALTEZZA VIA DI CASTELNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE MENTRE SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E DI TOMBA DI NERONE SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEAANCONA SERVIZIO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASTELPLANIO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ ...