Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2023 ore 18 | 45

(Di lunedì 5 giugno 2023)DEL 5 GIUGNO ORE 18.05 FEDERICO ASCAN UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA E DI TOMBA DI NERONE SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL5PISA GROSSETO SERVIZIO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A SAN VINCENZO. RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL MOMENTO È TUTTO Servizio fornito da Astral