Via alle sottoscrizioni del Bpt Valore Rendimento e premio extra | cosa c' è da sapere

(Di lunedì 5 giugno 2023) Viadl Btp, il nuovo buono del Tesoro poliennale. A partire da oggi, lunedì 5 giugno, e fino a venerdì 9 giugno (salvo chiusura anticipata) prende il via la prima emissione del titolo di Stato della nuova famiglia riservata ai piccoli risparmiatori, quelli del cosiddetto mercato retail (sono esclusi dunque gruppi, banche, fondi). I risparmiatori potranno sottoscriverlo in banca, alla posta, ovunque si detenga un conto titoli, ma anche online mediante il proprio home-banking. Il Btpha una durata di 4 anni - spiega il Mef, Minustero dell'Economia e delle Finanze - rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e unfinale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a coloro che lo ...

domande per il contributo in riduzione del costo dei pedaggi autostradali: parte oggi, 5 giugno, l'opportunità per gli autotrasportatori . Si tratta di un contributo per ridurre i costi ...... infatti, è un fenomeno recente: per questo motivo non esistono ancora serie storiche in base... infatti, solo una minima parte di tutta la plastica prodotta e gettataogni anno viene ...Un pedone è stato investito inSilvestro Sanvito a Varese, all'altezza della rotonda conXXV Aprile. Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 5 giugno, intorno9.45, e ha coinvolto un ragazzo di 18 anni. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno verificato le condizioni ...

Roma, via alle uscite: 9 giocatori lasceranno la capitale Calciomercato.com

Via alle sottoscrizioni dl Btp Valore, il nuovo buono del Tesoro poliennale. A partire da oggi, lunedì 5 giugno, e fino a venerdì ...Dal proseguimento dei lavori di interramento della linea di alta tensione in via dei Perfetti Ricasoli al nuovo allaccio alla rete idrica in via di Santa Maria a Cintoia ...