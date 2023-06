Via al valzer delle panchine | Italiano in pole per il dopo Spalletti | idea Tudor per la Juventus

L'argentino si stasempre più affermando come giocatore da non sottovalutare mai, capace di ... Dimitrov per concedersi un'ultima occasione di partecipare aiche contano come invitato. ...... che andràa parametro zero accasandosi al Paris Saint Germain. I nerazzurri avrebbero ... Alla fine non se n'è fatto nulla ma questodi difensore potrebbe essere stato soltanto rimandato di ...Il primo set è stato undi break e contro break, ma la numero trentasei del mondo riesce a ... Pera riesce ad essere più solida e più concreta, mentre Cocciaretto lascia andare alil match. ...

Calcio: al via il valzer delle panchine, Italiano in pole per il Napoli ... Il Dubbio

Dopo la fine del campionato e la celebrazione ufficiale dello scudetto, per il Napoli parte l’era del dopo Spalletti. I campioni d’Italia in carica sono chiamati a sostituire l’artefice del capolavoro ...Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Dopo la fine del campionato e la celebrazione ufficiale dello scudetto, per il Napoli parte l’era del dopo Spalletti. I campioni d’Italia in carica sono chiamati a sostitu ...