Verona-Spezia | il regolamento dello spareggio salvezza e cosa succede in caso di parità Novità assoluta per supplementari e rigori

(Di lunedì 5 giugno 2023) Alla fine saràsi giocheranno la permanenza in massima serie in una partita secca, a diciotto anni dall’ultima volta. Non è bastata nemmeno l’ultima giornata di campionato per decretare chi sarebbe stata la squadra a fare compagnia a Sampdoria e Cremonese nel prossimo campionato di serie B, dopo i ko rispettivi con Milan e Roma che le ha tenute ancorate a 31 punti. Diciotto anni, dicevamo. La sfida per rimanere in A si è svolta l’ultima volta nel 2004/2005, furono Bologna e Parma a giocarsi il tutto per tutto in un doppio confronto, con i crociati che conquistarono la A con uno 0-2 al Renato Dall’Ara che ribaltò l0 0-1 dell’andata. Era la quarta volta in cinque stagioni, da allora la Lega Serie A decise di cancellare l’eventualità. Fino a quest’anno. Rispetto a quanto successo ...

