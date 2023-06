Venanzoni | “La Giunta di Napoli dimentica migliaia di tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo 33 anni, la Coppa dello Scudetto della Serie A è stata sollevata verso il cielo di. Ieri è andato in scena l’ultimo grande atto della meravigliosa stagione partenopea e per le strade dil’entusiasmo è esploso, ancora. Cittadini e turisti, uniti, hanno festeggiato nelle principali piazze napoletane, indossando la maglia azzurra che ha tinto di un solo colore la città, annullando differenze sociali, culturali ed anche calcistiche., però, come in tutte le altre città del mondo, avrebbe meritato la sfilata del pullman che non c’è stata per motivi di ordine pubblico. Nonostante tutto, l’abbraccio dei cittadini è arrivato, forte, alla squadra, anche se lo Stadio, ove è stata organizzata una festa coinvolgente, ha escluso, ovviamente, parte dei, la maggior parte dei ...