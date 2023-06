Valanga di retorica ambientale | tutti a sparare contro la Co2

(Di lunedì 5 giugno 2023) Zuppa di Porro. Corsera e Rep festeggiano con la solitata dila giornalata mondiale dell’ambiente, che sarebbe oggi. Mi stupisco di ferruccio de bortoli e del suo pezzo così convenzionale sulla prima del Corriere economia. Ambiente è una cosa, climatismo un’altra: ma vaglielo a spiegare. Ancora sul Pnrr. Ma la più bella è la Stampa: la destra all’attacco dell’Antimafia. Questi bevono e di brutto. Intanto semmai è il solo Gasparri e poi semmaio è sotto attacco il solo Melillo: non per sminuire. e poi quale sarebbe l’attacco: gasparri che dice che tre procuratori antimafia sono stati eletti a sx: il che è vero. Il presidente dell’aNm intervistato dalla Milella: tono delle domande: Questo esecutivo è allergico agli esami, che ne pensa santalucia….. Gran colpo di Guastalla del Corsera che untervista la Kaili, la bona che hano arrestato per ...

Unavacua, ed evidentemente fallace se trasportata sul piano nazionale. Assunto che il ... Landini e Conte, Meloni campa cent'anni Unadi voti ha seppellito le ambizioni egemoni di ...'La storia ha la forma di un sassolino che rotola e diventa. Un gesto percepito come ... nella. Il problema della droga, che esiste ed è molo diffuso, è un pretesto per raccontare il ...... come un sassolino diventi una, un gesto innocente come offrire una pasticca a un amico ... Un tentativo di raccontare le famiglie italiane senza cliché o, così descrive la serie il ...