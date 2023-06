Vacanze estive | l’annuncio che fa infuriare gli italiani | ci saranno difficoltà enormi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non arrivano buone notizie per i viaggiatori che sceglieranno di prendere questa estate l’aereo per andare in vacanza. Prendere un aereo è diventato un vero e proprio lusso. I rincari su tutte le tratte sono ormai all’ordine del giorno. In media c’è stato un incremento pari al 25-30% dei prezzi rispetto allo scorso anno. per alcune destinazioni invece l’aumento può anche arrivare al 50%. Pericolo cancellazione voli questa estate – ilovetrading.itQuesta problematica inciderà non poco per chi deciderà di andare in vacanza utilizzando come mezzo di trasporto proprio l’aereo. La domanda è sempre in continua crescita mentre l’offerta sta diventando quasi sempre insufficiente ragion per cui andiamo a pagare un posto sempre a cifre praticamente da capogiro se confrontate con qualche anno fa. Oltre all’inflazione, gioca un ruolo importante anche il costo del carburante che serve agli aerei per ...

Circa 600 bambini sono stati evacuati dalla regione per trascorrere lelontano dalle zone sotto attacco. Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Prigozhin , ha criticato il ...Questa è una offerta che farà certamente felici anche gli amanti della casa smart che stanno per partire per i ponti e le: va in offerta la combo Nuki Smart Lock 3.0 Pro a 209 , anziché 279 euro. Si tratta del prezzo minimo storico. Nuki Smart Lock 3.0 Pro ha l'obiettivo di consentire alle persone di ...Si è trattato di un banco importante per quel che sarà l'affluenza turistica nell'estate 2023, un'anteprima delle, un week end per rilassarsi e godersi il primo sole dell'anno. Il ...

Vacanze estive 2023, ecco le 5 isole italiane meno conosciute Il Sole 24 ORE

ROMA – Si preannuncia un ’estate da record per il turismo, ma anche i prezzi non saranno da meno. Se l’istituto Demoskopika prevede 68 milioni di turisti e quasi 267 milioni di pernottamenti, con una ...Arriva il weekend lungo con il ponte del 2 giugno, per dare il via al periodo di gite fuoriporta e vacanze estive di questo 2023, legate alla bella stagione. Anche se sarà un fine settimana ancora con ...