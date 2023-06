Vacanze | arriva la Guardia di Finanza se fai questo errore sui contanti | Allarme limiti da non superare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quando si va in vacanza bisogna dare un’occhiata aiche portiamo con noi. C’è un limite previsto dalla Legge. L’estate è ormai alle porte e con il suo arrivo scatta d’obbligo parlare di. Quest’anno ci sarà la ripresa vera e propria dell’intero comparto turistico nel nostro Paese dopo il periodo post Covid in cui le prenotazioni sono state un po’ a singhiozzo. Aboom fa da contraltare un aspetto di non poco conto.di– ilovetrading.itRispetto al periodo pre Covid una vacanza nel nostro Paese oggi costa quasi il doppio. Un dato allarmante che in qualche modo rischia di frenare il nostro turismo favorendo invece la concorrenza di altre nazioni. C’è chi per esempio, a parità di condizioni, decide di non restare in Italia per godersi un periodo di relax ma preferisce ...