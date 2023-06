Usa 2024 | anche Mike Pence correrà alle primarie repubblicane Da fedelissimo a nemico n° 1 | la parabola dell’ex vice di Donald Trump

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’expresidente Usaha presentato oggi formalmente la documentazione necessaria per la candidaturain vista delle elezioni presidenziali. Il suo ingresso nella competizione politica sul fronte conservatore americano, pur atteso, segna la tappa finale dello scontro che l’ha visto contrapposto dopo la fine del loro mandato al presidente di cui eraè stato infatti un suosin dal 2016, quando il tycoon lo scelse come suo running mate per la corsa “impossibile” alla Casa Bianca, poi vinta per un soffio contro Hillary Clinton. E durante l’intero corso del mandato presidenziale,...

L'ex vicepresidente scenderà in campo per le primarie presidenziali del Partito repubblicano il 7 giugno: a riportarlo è stata Nbc News .L'ex vicepresidenteMike Pence ha presentato oggi formalmente la documentazione necessaria per la candidatura alle primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali. Il suo ingresso nella competizione ...

