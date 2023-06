Urso | Vogliamo spostare i soldi sull' energia Il confronto con l' Ue sul Pnrr è tutto qui

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy a Repubblica: "La via della Seta per non è un tema commerciale. Resti tale"

utilizzare al meglio le risorse. Per avere effetti immediati sullo sviluppo economico e sociale del paese", conferma il ministro Adolfoin un'intervista a Repubblica . Che intanto nel ...costruire la squadra italiana dell'innovazione tecnologica'. C'è ancora molto da fare Nel ... 'Siamo grati al Ministroper aver individuato nelle biotecnologie uno dei settori di sviluppo ...Se non vedremo mai Barbara D', che sul finale di questa stagione di Pomeriggio 5 ha messo a ... "Credo che siamo le prime a lavorare tra donne dai tempi di Carrà e Mina: con Paola ciun ...

Pnrr, Urso: Vogliamo spostare le risorse sull'energia - Geagency GEA

La trattativa per il Pnrr, Antimafia sotto attacco, l'Intelligenza Artificiale, la guerra in Ucraina, le tensioni Cina-Usa. La rassegna stampa ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy a Repubblica: "La via della Seta per non è un tema commerciale. Resti tale" ...