Urka! Busker night | a Bergamo la terza edizione del festival degli artisti di strada

(Di lunedì 5 giugno 2023). Valorizzare l’arte come momento di incontro sociale nei diversi spazi urbani. È questo l’obiettivo delladi “”, serata dedicata aiprovenienti da diverse zone del mondo, in programma sabato 10 giugno dalle 20,15 alle 24 a. “L’evento, oltre al coinvolgimento diitaliani, vedrà la presenza diinglesi, giapponesi, brasiliani e guatemaltechi – sottolinea Roberto Gualdi, direttoreco Proloco– . In occasione diBrescia Capitale delle Cultura la serata non sarà più solo in Piazza Pontida, ma verranno attraversate anche via Broseta, Largo Cinque Vie, Largo Nicolò Rezzara, via ...