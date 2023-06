Un’associazione che migliora la qualità della vita foggiana

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 giugno 2023) La città di Foggia si posiziona al numero 104 su 107 nella classifica sullanel 2022, secondo l’indagine del Sole 24 Ore. Questa posizione non è mai salita sopra il 98° posto dal 2000. Gli ambiti che contribuiscono a un basso piazzamento in classifica sono il riciclaggio di denaro, in cui la città vince l’ultimo posto con una media di 9,9 denunce ogni 100.000 abitanti (fonte: Pubblica Sicurezza – Interno/Istat, 2021), rispetto alla media nazionale di 2,5. Un altro fattore che influisce negativamente sulladi Foggia è la percentuale di occupazione, che si attesta al 45,1%, piazzandosi al 98º posto a livello nazionale. In ambito di sicurezza pubblica la città fa molta fatica a far sentire protetti i suoi abitanti; infatti, a causa delle molteplici ...