Una Voce per Padre Pio 2023 ospiti e cantanti | scaletta 7-9 giugno 2023

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 5 giugno 2023) UnaperPioUnaperPio7-9Venerdì 9torna l’appuntamento annuale con la grande musica e la beneficienza di “UnaperPio che si svolgerà come sempre nella splendida location del Santo di Pietrelcina, in provincia di Benevento, esattamente a Piazza Santissima Annunziata. Anche in questa ventiquattresima edizione arriveranno numerosi protagonisti dello spettacolo e della musica per promuovere la causa attraverso il numero solidale 45531. La ...