Una pazza domenica di calcio in Belgio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sessantasei anni di attesa per uno scudetto. Una città intera che festeggia senza il giocatore simbolo di quella stagione 1956-57, Jef van Gool, simbolo dell’Anversa calcistica, morto lo scorso anno all'età di 86 anni. Jef non è mai stato un calciatore professionista, ma ha comunque vinto quello che era stato l’ultimo titolo nazionale della città dei diamanti: cinque volte capocannoniere in patria, veniva ricordato ancora oggi come testimone di unche non c’è più e non solo perché fu applaudito da Pelé in un’amichevole con il Santos. Lui era quella vittoria narrata dai nonni ai nipoti che mai avevano conosciuto quella gioia. Una storia nella storia Insomma van Gool era un ricordo tanto lontano quanto vicino, basterebbe questo per raccontare la lunga attesa dei tifosi fiamminghi ma la giornata finale del campionato belga ha deciso di regalare loro uno degli ...