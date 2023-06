Una nursery al liceo per Sofia | l’idea del preside per la studentessa mamma | «Voleva abbandonare la scuola | ora si potrà diplomare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023)studia alartistico Nervi-Severini di Ravenna, è al suo ultimo anno ma una prova più grande della maturità l’ha già affrontata: diventare. E proprio quando, nei primi mesi di vita del suo piccolo Edo, stava per mollare gli studi qualcuno ha lottato perché rimanesse tra i banchi per arrivare al diploma. In primis il, Gianluca Dradi, che per lei ha allestito unadentro il. A seguire i compagni tutti e i prof che hanno insistito:no, non può mollare. Quella delartistico Nervi- Severini è una bella storia di solidarietà e coraggio. Come raccontato su L’Espresso Dradi stesso ha preso a cuore il caso dellae si è attivato fin da subito per una soluzione un po’ fuori dagli ...