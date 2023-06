Una donna è morta in uno scontro tra un' auto e un tir alle porte di Roma

Leggi su agi

(Di lunedì 5 giugno 2023) AGI - Incidente stradalele5.40 in via Garibaldi a Lariano, vicino a. A scontrarsi un Tir condotto da un cittadino italiano di 62 anni e un'vettura condotta da una 59enne. A bordo dell'c'erano anche un uomo di 39 anni e un altro di 30. A perdere la vita la, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Velletri. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Secondo i primi accertamenti, laavrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrata con il camion. Il corpo della 59enne è ora a disposizione dell'rità giudiziaria. Sarà disposta l'psia. Il 62enne sarà sottoposto al test per alcol e droga.