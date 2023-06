(Di lunedì 5 giugno 2023) In un'intervista al quotidiano trentino Il T , Salvini conferma che intende "continuare a lavorare per un accordo tra tutti i partiti di centrodestra a Bruxelles, con l'obiettivo di rendere ancora ...

È solorondine o è primavera Dopo laUrsula potrebbe nascereAsap con uno schieramento trasversale suquestione che divide la sinistraLadi centrosinistra aveva promesso che avrebbe liberato il servizio pubblico dalla ... ma il centrodestra ancoravolta ha dimostrato di saper giocare bene le sue carte, facendo girare ...E " semmai " si mettano politicamente al lavoro per costruireampia eproposta politica credibile. Quello " non altro " è il compito a cui sono chiamati. Se lo svolgeranno in modo ...

Una "coalizione Asap" dopo le Europee 2024 Scenari e ipotesi Formiche.net

Il ministro degli Esteri avverte le istituzioni europee in vista delle prossime elezioni: "Sul voto del 2024 spero che la Commissione non si schieri e resti indipendente. Non sempre è accaduto" ...La scorsa settimana il Parlamento europeo ha dato il via libera a un provvedimento strutturale per la difesa, in particolare le munizioni. Centrodestra compatto a favore, compresa la Lega che si è sta ...