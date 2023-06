Un nuovo inizio dopo i 70 anni | la storia di Gladys McGarey

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Uni 70. E ora, superati i cento, dà consigli per una vita sana e longeva. E’ ladella dottoressa, 102, residente in Arizona, pioniera della medicina olistica negli Stati Uniti. “E’ difficile dare una spiegazione alle cose che accadono nella vita” racconta la centenariaal “The Guardian”. Ed è proprio così. La donna poco prima dei 70si è vista recapitare i documenti del divorzio dal marito Bill, con cui era sposata da 46. La dottoressa, 102, pioniera della medicina olistica negli Stati Uniti (Instagram)Una decisione non ...