Un murale ricorda il 30enne morto in moto La cugina | “Chi doveva testimoniare l’ha fatto”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bergamo. La scritta in bianco e nero si erge sotto uno sfondo nerazzurro che richiama i colori dell’Atalanta: “Dalla per sempre con noi”. Il, comparso in questi giorni in via Broseta sul muretto dei giardini pubblici ‘Paul Harris’, è un chiaro omaggio al giovane Andrea Dall’Ara,proprio in quel punto lo scorso 27 maggio, dopo un tragico schianto in. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, il 50enne di Palazzago che lo ha travolto (denunciato a piede libero per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga) è spuntato da via Rillosi con il suo pick-up. Dall’Ara, alla guida di una Honda Africa Twin, non è riuscito a evitarlo ed è finito contro la fiancata anteriore sinistra del mezzo. Aveva solo 30 anni. Nei giorni scorsi la famiglia della vittima ha avanzato qualche dubbio sull’accaduto, sostenendo sulla ...