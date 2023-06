Un gigantesco pesce siluro di quasi 3 metri è stato pescato nel Po

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un enormenel fiume Po. L’animale è talmente grande che èfissato il nuovo record del mondo per la pesca sportiva a questa specie, battendo il precedente primato di 4 centi. Ilmisura infatti ben 285 centi. Il, viste le dimensioni, èsoprannominato il “mostro”. La specie è originaria dell’Europa orientale, tuttavia è stata introdotta anche altrove, Italia compresa, dove è presente da oltre mezzo secolo. Si tratta dunque di una specie alloctona o “aliena”, che a causa della notevole voracità può causare problemi significativi agli equilibri degli ecosistemi. Per questa ragione in ...

Negli ultimi anni i casi sono stati diversi: Gianfranco Frattini, poi Gaetanoche quest'anno ... last but not least, la poltrona Joe, quella fatta come unguantone da baseball. Tutto ...Pesca da record in provincia di Mantova. Le immagini diffuse sui social mostrano la cattura di ungatto di quasi 3 metri , pescato nel Po nella zona di Revere. Il detentore del record, Alessandro Biancardi, ha lottato per quasi un'ora con ilprima di riuscire a catturarlo. ...E poi, per completare questo inedito e robustissimo network goloso, c'è Napoli dove il...e oltre ai cocktail (15 ) offre una bella selezione di tapas e una lunghissima scelta diin ...

Gigantesco pesce siluro di quasi 3 metri pescato (e poi rilasciato ... Fanpage.it

Un imprenditore 43enne di Ostiglia (Mantova), appassionato di pesca, Alessandro Biancardi, ha pubblicato sui suoi social le immagini della sua ultima 'impresa': un pesce siluro di 150 ...MANTOVA - Ha catturato un pesce siluro di 150 chili, lungo due metri e 85 centimetri, nelle acque del fiume Po e poi lo ha liberato. «Così ho dato la possibilità ad un ...