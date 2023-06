Un fiore per te | orrore a sinistra | l' omaggio a chi ammazza i carabinieri

(Di lunedì 5 giugno 2023) Mara Cagol è stata una terrorista nonché una delle fondatrici delle Brigate Rosse. Morta il 5 giugno del 1975 nel corso di uno scontro a fuoco con i, c'è chi ha deciso di celebrare l'anniversario della scomparsa, avvenuta quasi 50 anni fa. “Unper Mara”, è la didascalia scelta dalla redazione di Lotta Continua a corredo di una foto della Cagol. L'immagine di una ragazza bella e sorridente non inganni: è la stessa persona che ha sposato Renato Curcio ed è stata tra i principali dirigenti del gruppo armato di estrema. La Cagol è passata alla storia per il grande impegno profuso nello sviluppare la lotta armata in Italia: partecipò al sequestro del magistrato Mario Sossi e guidò con successo l'assalto al carcere di Casale Monferrato per liberare Curcio che vi era detenuto. Mentre il governo ...

...portato il corpicino senza vita del bambino di 3 anni - Mohammed Haitham al - Tamimi - mortole ... La salma del piccolo, avvolta nella bandiera palestinese e decorata con qualchecolorato, ......Nazionale Subbuteo dell'Organizzazionel'Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), è stata la suggestiva location di Subbuteoland, vero e proprioall'...... rappresenta senz'altro un risultato eccezionalel'IIS "Archimede" diretto dal Prof. Rosolino ... Flavio Ganci, Enrico Ruggieri, Pietro Casiraro, Giulio, Mirko Cicero ed Emanuele Giannone.

In carcere per un fiore. A Hong Kong è vietato ricordare Tiananmen la Repubblica

La trasmissione mattutina ha avuto un grandissimo successo in questi anni e adesso che sta per volgere al termine per questa stagione, sono sempre di più coloro i quali si chiedono se tornerà anche il ...E venerdì i maestri del Circolo Giovane di Pietra Ligure partiranno per Ponteareas, in Galizia, dove dal 9 al 13 giugno si svolgerà la più antica, nota ed ...