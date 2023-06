Un cartoon amato da bimbi in campo per educare al benessere

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – Bing, uno dei personaggi più amati daipiù piccoli, protagonista della serie animata prodotta da Acamar Films, sarà ambasciatore di salute e, accanto alla Società italiana di pediatria (Sip) e ad Assonidi. Al via a giugno ‘Le buone abitudini’, una campagna, inedita in Italia, di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche per la crescita sana e serena dei bambini. Oltre 11 mila pediatri su tutto il territorio nazionale, circa 400 strutture tra asili nido e scuole dell’infanzia, centinaia di migliaia di famiglie con bambini in età 0-6 che seguono Bing su Rai Yoyo e su tutte le principali piattaforme di distribuzione di contenuti multimediali, saranno coinvolti in un grande progetto di sensibilizzazione su argomenti quali la nutrizione, l’importanza del gioco all’aria aperta, le principali regole di igiene e cura ...