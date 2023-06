Un bacio lungo 4 500 anni Scambiato in Mesopotamia | per gli studiosi è il primo della storia

... anascoste sotto uno spesso strato di ghiaccio, oggi regalano una vera e propria tavolozza ... Al centro vi imbatterete nella colossale statua di El Beso, il, di Victor Delfin, mentre all'...Questo mondo non mi renderà cattivo Netflix 9 giugno Dopo il successone di Strapparei bordi ,... E le foto paparazzate in giro per New York City mostrano untra i due. Staremo a vedere. The ...Il Capo dello Stato le fa da Cicerone,i giardini che - parola di Vittorio Sgarbi - ebbero ... Poiplateale con Landini. E commento rivolto a chi immortala l'effusione: 'Che bella foto vi ho ...

Elliot Page. Felicità è un bacio in un locale queer la Repubblica

Esce il memoir di Elliot Page. Che qui racconta quando si chiamava Ellen, stava per diventare una star grazie al film cult “Juno” e scoprì ...