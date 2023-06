Ultime Notizie – Ucraina | che fine fanno le armi Nato fornite a Kiev?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ledei Paesiconsegnate all’per la guerra con la Russia sono davvero tenute in sicurezza come previsto dall’impegno siglato da? E’ possibile invece che siano oggi in mano a combattenti non ucraini? Secondo recenti rivelazioni fatte da fonti Usa al ‘Washington Post’, immagini alla mano, potrebbe essere proprio così. La denuncia del ‘Washington Post’ Stando alle fonti Usa citate dal Post, combattenti filo ucraini che la scorsa settimana hanno lanciato un raid oltre frontiera, nella regione russa di Belgorod, hanno usato quattro mezzi tattici offerti all’dagli Stati Uniti e dalla Polonia, almeno due dei quali sono stati catturati dalle forze russe, fucili forniti dal Belgio e dalla Repubblica Ceca, e almeno un’arma anti carro At-4 in dotazione alle forze americane e di ...