Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unaucraina è statada Mosca nel sud del, secondo il ministero della Difesa russo. “L’obiettivo dell’avversario era quello di sfondare la nostra difesa” su quello che Kiev ritiene essere “il settore del fronte più vulnerabile”, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. “Il nemico non è riuscito a portare a termine il suo compito e non ha avuto successo”, ha fatto sapere ancora aggiungendo che la presuntaè iniziata domenica mattina in cinque settori del fronte. Belgorod Inizialmente non ci sono stati commenti da parte di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente sottolineato che il suo Paese è pronto per la ...